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В Нижневартовске мужчина ворвался в салон красоты с дубинкой и избил бывшую жену

В Нижневартовске женщина обвинила бывшего мужа в преследовании

Жительницу Нижневартовска несколько месяцев преследует бывший муж. Об этом пострадавшая рассказала Telegram-каналу «Нижневартовск. Происшествия».

По словам Анастасии И., она уже полгода страдает от бывшего мужа, уроженца Азербайджана, Махира Г., который неоднократно угрожал ей и членам ее семьи. Женщина написала 10 заявлений, но не получила ни одного ответа от правоохранительных органов и к ответственности мужчину привлечь так и не смогла. Она утверждает, что Махир был арестован в ноябре 2023 года за организацию незаконной миграции, но подписал контракт с Минобороны 20 сентября прошлого года, а уже через неделю «специально получил ранение и попал в госпиталь», откуда вернулся в Нижневартовск, узнав, что Анастасия собирается с ним развестись.

С тех пор мужчина несколько раз совершал налеты на салон красоты, принадлежащий матери Анастасии. Впервые он пришел туда 22 ноября, стал нападать на женщину с ложкой для обуви и дубинкой и проломил стену. В апреле Махир подкараулил саму Анастасию в подъезде дома ее бабушки и стал угрожать ей расправой, а затем ударил кулаком по лицу. Это произошло на глазах у местной жительницы, также свидетелем инцидента стал таксист. После этого Махира задержали, но уже на следующий день он пришел к женщине на работу.

18 мая произошел очередной инцидент в салоне красоты, где Анастасия работает. Махир ворвался в помещение, распылил перцовый баллончик в сторону нового партнера бывшей жены, а когда она попыталась нажать на тревожную кнопку, принялся наносить ей удары руками по голове и применил дубинку. При этом агрессор, по словам жертвы, утверждает, что причинит ей вред, но ему «ничего за это не будет».

«Я вас умоляю, прошу спасите мне жизнь! Я хочу жить!» — попросила общественность о помощи вартовчанка.

Ранее россиянин год избивал экс-супругу, которая из жалости не стала выгонять его из квартиры.

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