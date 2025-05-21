Увеличилось число пострадавших в результате взрыва в доме в Ставрополе

Mash: пострадали женщина и ребенок в результате взрыва в доме в Ставрополе

По меньше мере два человека пострадали в результате мощного взрыва в жилом доме в Ставрополе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, пострадала 31-летняя женщина, у нее травма нижней конечности, а также 10-летний ребенок. У обоих, предварительно, черепно-мозговая травма, их увезли в больницу.

Дом отключили от света, газа и воды. На место ЧП прибыли спасатели. В результате взрыва повреждения получили пять этажей соседнего дома. Там образовалась пробоина в стене, ограждение двух балконов разорвано, выбиты окна в семи квартирах, говорится в сообщении.

Мощный взрыв произошел утром 21 мая в жилом многоэтажном доме в Ставрополе на улице Тухачевского. Местные жители отметили, что взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия, а груда кирпичей разлетелась на десятки метров. Около 30 припаркованных внизу машин оказались завалены кусками бетона. Предварительной причиной взрыва назвали утечку газа.

Ранее в Новосибирске автомобиль взорвался, проезжая мимо жилого дома, и попал на видео.