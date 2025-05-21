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Ресторатор сварил соседа в котелке после неудачного ограбления

Во Франции ресторатора арестовали после того, как он сварил соседа
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Во Франции попытка ограбить соседа закончилась несчастным случаем. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Инцидент произошел в 2023 году, но мужчина не сразу признался в содеянном. По версии сотрудников правоохранительных органов, 69-летний Филипп Шнайдер и его возлюбленная 43-летняя Натали Кабубасси пытались ограбить дом Жоржа Мейхлера.

Во время ограбления между преступниками и хозяином завязался конфликт, Шнайдер толкнул Мейхлера на землю, после чего тот не выжил.

Чтобы Мейхлера не обнаружили, ресторатор разрезал туловище мужчины. После этого, как заявил адвокат грабителя, сварил в котелке что смог, остальное – сжег.

Сам Шнайдер признал обвинения в преступлении. По его версии, в тот момент он злоупотреблял алкоголем и употреблял наркотики, якобы именно из-за такого образа жизни ему в голову пришла «безумная идея пойти и ограбить своего соседа».

Обвиняемого арестовали. Известно, что мужчина вместе с Кабубасси путешествовал и работал в дорогих ресторанах. До пандемии они открыли пиццерию.

Ранее саратовский рецидивист из ревности сломал возлюбленной ребра.

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