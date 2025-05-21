В селе под Архангельском вспыхнули жилые дома

В селе Емецк Архангельской области произошел пожар в жилом секторе. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

По его данным, на улице Горончаровского загорелись три частных дома и хозпостройки. Ведомство наращивает группу пожарных и техники, которые задействованы в тушении огня.

Предварительно, пострадавших нет. Площадь возгорания уточняется.

Накануне в Иркутском округе непотушенная сигарета стала причиной крупного ландшафтного пожара. О возгорании сухой травы на 10-м км Голоустненского тракта в экстренные службы сообщили очевидцы. Огонь охватил 31 га, тушить его пришлось более восьми часов. Выяснилось, что причиной ландшафтного пожара стала неосторожность при курении. 46-летний иркутянин бросил в сухую траву тлеющую сигарету. По факту произошедшего проводится проверка, виновнику возгорания может грозить уголовная ответственность. С мужчины также могут взыскать через суд компенсацию расходов на тушение.

Ранее президентский дворец в Чили эвакуировали из-за запаха газа.