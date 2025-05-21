Москвичам спрогнозировали теплую среду с дождем

Гидрометцентр сообщил, что в среду в Москве будет дождь и до 20°C

В среду, 21 мая, температура в Москве поднимется до 20°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет облачная погода с прояснениями, при которой возможен небольшой и умеренный дождь. Температура будет колебаться в диапазоне от 18 до 20°C. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба, а ветер в 5-10 м/с будет дуть с запада и северо-запада. В ночь на четверг температура упадет до 5...7°C, ветер переменных направлений будет дуть со скоростью в 5-7 м/с, атмосферное давление вырастет до 744, а осадков не ожидается.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что месячная норма осадков в городе досрочно перевыполнена. Он отметил, что в ночь на 20 мая в осадкомеры на метеостанции ВДНХ попало 4 мм небесной влаги, что довело общее количество осадков до 61,1 мм. Это на 0,1 выше климатической нормы в мае. Небольшие дожди прошли и днем во вторник, поэтому по вечерним данным превышение нормы станет более заметным. Следующие заметные дожди ожидаются в Москве после 25 мая.

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