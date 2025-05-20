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Названы признаки деменции, которые легко упустить из виду

Daily Mail: бестактность в общении может сигнализировать о деменции
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Depositphotos

К неочевидным признакам деменции относятся бытовая забывчивость, иррациональная грубость и ухудшение зрительно-пространственных способностей. Об этом изданию Daily Mail рассказала профессор геронтологии Луиза Робинсон из Университета Ньюкасла.

Специалист объяснила, что деменция — это собирательный термин для группы неизлечимых заболеваний мозга. Наиболее распространенной формой считается болезнь Альцгеймера, на долю которой приходится около 60% случаев. Она связана с накоплением в мозге амилоидных и тау-белков. Однако существуют и другие типы деменции, такие как лобно-височная деменция (ЛВД), при которых проблемы с памятью могут не проявляться на ранних стадиях.

По словам Робинсон, тревожными сигналами могут быть регулярная путаница, забывчивость в быту и дезориентация.

«Люди могут приходить к врачу в неправильный день или покупать продукты, которые уже есть дома. Такие действия — повод обратиться за медицинской помощью», — отметила она.

К другим менее очевидным симптомам, по мнению специалистов, также относятся проблемы с речью и нарушенние восприятия расстояния при нормальном зрении. Невролог Пареш Малхотра из Имперского колледжа Лондона обращает внимание на проблемы с подбором слов, а профессор Ник Фокс из Университетского колледжа Лондона — на изменения в манере общения и снижение уровня эмпатии.

«Человек может казаться менее чутким, говорить бестактно, не замечая, что обижает близких. Это связано с нарушением работы тех участков мозга, которые отвечают за социальное поведение», — пояснил Фокс.

Ранее был найден новый способ борьбы с ухудшением памяти.

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