Россияне с ипотекой не готовы отказываться от отпуска, но вынуждены сокращать расходы

Только 15% россиян с ипотекой могут позволить себе отпуск без ограничений

Большинство россиян с ипотекой вынуждены сокращать расходы на отдых и другие траты из-за ипотечных платежей. Так, лишь 15% россиян с ипотекой могут позволить себе отпуск без ограничений — им хватает денег и на платеж по ипотеке, и на отпуск. Это показало исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Более половины — 57% — выбирают более бюджетные варианты поездок: бронируют дешевые отели, ищут скидки на авиабилеты и выбирают менее дорогие направления. 25% признались, что из-за ипотеки вынуждены ездить в отпуск реже, чем хотелось бы. Только 3% рассказали о том, что полностью отказываются от поездок, так как все средства уходят на ипотеку.

«Ипотека нередко становится существенной статьей расходов на длительный период времени. Поэтому при оформлении займа важно соблюдать правило финансовой безопасности: ежемесячный платеж не должен превышать 40–50% от дохода. Например, при заработке в 100 тысяч рублей, максимально допустимый платеж по ипотеке — 50 тысяч рублей. Это позволяет избежать чрезмерной нагрузки на бюджет и сохранить возможность покрывать другие жизненно важные расходы, включая отдых и непредвиденные траты», — комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Lеvel Group.

Исследование также показало, какие суммы платят россияне по ипотеке без учета досрочных платежей. Чаще всего платеж по ипотеке составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (столько платят 40% опрошенных). Реже — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (33%). Только 21% платят по ипотеке до 30 тыс. рублей. А у 6% россиян платеж составляет от 100 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц.

Ранее выяснилось, что летние отпуска россияне проведут на пляже и в Эрмитаже.