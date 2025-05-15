На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где в России оставляют больше всего чаевых

Жители Екатеринбурга оставляют больше всех чаевых в России
close
Shutterstock

По данным исследования сервиса «Плавно», россияне оставляют чаевые в 54% случаев. Средний размер благодарности составляет 10–12% от суммы чека. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Лидером по размеру чаевых оказался Екатеринбург, где оставляют на 7% чаще и на 4% больше чаевых, чем в среднем по стране. На втором месте — Казань с показателем +5% и +3% выше среднего, замыкают ТОП Сочи (+2% и +2%) и Краснодар (+2% и +1,5%). Москва (частота — 51%, размер — на 2% меньше общероссийского) и Санкт-Петербург (49% и на 3 % меньше) заняли лишь 8-е и 12-е место соответственно.

Так, работникам общепита россияне оставляют чаевые чаще всего — в 72% случаев. На АЗС и в салонах красоты благодарят 6 из 10 клиентов. Обычно это 100–250 рублей. Стоит отметить фитнес-клубы. Там посетители оставляют чаевые лишь в 27% случаев, а их размер не превышает 200 рублей, так как этот тренд лишь зарождается в России.

В целом по стране чаще всего благодарность оставляют клиенты в возрасте 25–44 лет — 83% и 61% соответственно. Их чаевые также самые крупные — 12–18% от чека. А вот россияне старше 55 лет оставляют чаевые реже: на 21% меньше среднего показателя. Однако суммы благодарности такие же, как и у других поколений.

Ранее выяснилось, что россияне оставляют самые большие чаевые по ночам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами