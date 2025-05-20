Россиянам рассказали об изменениях в тактике телефонных мошенников

Современные мошенники стали чаще провоцировать своих жертв самостоятельно звонить по определенному номеру, что в разы снижает бдительность в подобных ситуациях. Об этом в своем Telegram-канале рассказа пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Сегодня мошенники чаще всего не звонят первыми, они заставляют жертву позвонить самостоятельно. Это значительно снижает бдительность: человек уверен, что сам вышел на контакт и значит всё безопасно», — объяснили в полиции.

По словам специалистов, все начинается с имитации взлома аккаунта, предупреждающего SMS или сообщения в мессенджере. В итоге гражданин сам звонит мошенникам, а те убеждают его «защитить» данные, и он лишается доступа к аккаунтам и денег.

До этого россиян предупредили о новых популярных схемах вымогательства, которые стали применять злоумышленники. Так, мошенники рассылают фейковые письма с предложением проверить график отключения горячей воды, чтобы похитить персональные и банковские данные граждан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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