«Отключение воды» и «портал для сдачи ЕГЭ»: раскрыты новые схемы мошенников

Россиян предупредили о новых популярных схемах вымогательства, которые стали применять злоумышленники. Так, мошенники рассылают фейковые письма с предложением проверить график отключения горячей воды, чтобы похитить персональные и банковские данные граждан. В Госдуме также предупредили об обмане школьников, которым предлагают зарегистрироваться на фейковом «портале сдачи ЕГЭ», и попытках втереться в доверие к пенсионерам. По данным ЦБ РФ, в 2025 году мошенники уже похитили у россиян более 27 млрд рублей.

Новая схема вымогательства — график отключения горячей воды

Мошенники рассылают поддельные письма с предложением проверить график отключения горячей воды, чтобы получить доступ к персональным данным граждан. Об этом в интервью ТАСС предупредил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Множество обращений получаю с жалобами на мошенников, которые рассылают письма с предложением проверить график отключения горячей воды, а в итоге крадут персональные данные людей. Ссылки в таких письмах ведут на так называемые фишинговые сайты, ворующие персональные и банковские данные. Вещь крайне опасная, особенно в сезон отключения воды — с мая по август», — отметил Колунов.

Он подчеркнул, что информацию об отключениях следует искать исключительно на официальных сайтах.

«Во-первых, на сайтах и в соцсетях управляющих компаний и местных администраций. Во-вторых, на информационных стендах внутри подъездов и на входных группах. А еще узнать график отключения воды можно на «Госуслугах», это наиболее простой, надежный и удобный вариант», — пояснил депутат.

Обман школьников

В последнее время телефонные и кибермошенники все чаще начали выбирать в качестве цели школьников. По данным газеты «Известия», в марте было зафиксировано несколько случаев с использованием электронных дневников.

Так, под видом учителей злоумышленники звонят ученикам, утверждая, что те неправильно оформили записи в своем электронном дневнике. После этого жертву просят назвать цифры из СМС, пришедшего с портала «Госуслуги», к которому он привязан.

Кроме того, мошенники начали звонить выпускникам школ и их родителям под видом сотрудников Минпросвещения или представителей экзаменационных комиссий и сообщать о необходимости срочной регистрации на специальном «портале сдачи ЕГЭ». Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Атака на пенсионеров

Регулярно жертвами мошенников становятся пенсионеры. В начале мая Антон Немкин предупредил, что злоумышленники начали обзванивать граждан от имени фонда «Россия» или Пенсионного фонда с ложным сообщением о перерасчете пенсии.

Фальшивые опера и деньги на кухне. Как россиянку втянули в «спецоперацию ФСБ» Одинокая пожилая женщина с квартирой в Москве и банковским счетом. «Оперативники ФСБ»... 16 мая 08:12

«Жертве говорят, что ей положены дополнительные выплаты, но для их получения нужно назвать личные данные или даже перевести «страховой взнос» на счет мошенников. Звучит убедительно — особенно для пожилых людей, которые действительно ждут повышения пенсии и привыкли доверять «официальным» звонкам», — сказал он РИА Новости.

Депутат предупредил, что мошенники часто обладают минимальной информацией о человеке, что делает разговор более правдоподобным. Это приводит к тому, что пенсионеры теряются и сообщают преступникам свои паспортные данные или банковские реквизиты.

Звонок из поликлиники

В департаменте здравоохранения Москвы ранее предупредили о новом виде мошенничества, связанном с звонками от имени сотрудников поликлиник.

Злоумышленники представляются медицинскими работниками и под предлогом записи на прием к врачу или переноса визита просят москвичей сообщить личные данные или продиктовать код из СМС.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники медицинских учреждений не имеют права запрашивать коды подтверждения или любую конфиденциальную информацию по телефону.

Депздрав призвал горожан не передавать подобные данные незнакомым лицам, представляющимися медицинскими работниками.

Фальшивые вакансии

В МВД предупредили, что еще одной схемой мошенничества являются фальшивые вакансии или предложения трудоустройства.

Злоумышленники просят соискателя предоставить все личные данные для оформления в штат или оставить документы, используя персональные данные по своему усмотрению.

С 2022 года в России наблюдается устойчивый рост кибер- и телефонного мошенничества, достигший пика в 2024 году. Согласно данным МВД РФ, в 2024 году было зарегистрировано 765,4 тыс. киберпреступлений. Из них 84,8% (649,1 тыс.) были совершены с использованием интернета. Преступления, совершенные с использованием мобильной связи, составили 346 тыс. случаев.

Ежедневно мошенники совершают порядка 20 миллионов звонков россиянам, из которых срабатывает около тысячи. По оценке Сбербанка, общий ущерб от телефонного мошенничества в 2024 году составил не менее 295 млрд рублей. Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что в 2025 году мошенники похитили у россиян более 27 млрд рублей.