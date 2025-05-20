Мошенники обманули российского режиссера на 4,5 млн рублей в Болгарии

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Режиссер Виктор Голювинов стал жертвой мошенников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, Голювинов совершил перевод злоумышленникам в размере 4,5 миллиона рублей через обменный пункт в Болгарии. Режиссер хотел конвертировать евро в доллары и получить их наличными. Все деньги ушли на брокерский счет мошенников.

Голювинов является членом Союза кинематографистов России и Европейской Академии киноискусства. Он снял такие фильмы, как «Люми», «Тень, или Может быть, все обойдется», «Палата».

За свою карьеру мужчина работал в киностудии «Молдова-фильм». В разные годы он исполнял обязанности генерального директора и художественного руководителя АО «Кинофабрика Д.Харитонова», а также генерального директора кинообъединения «Камера» ВПТО «Киноцентр» Союза кинематографистов СССР.

15 мая «Пятый канал» сообщил, что мошенники выманили 215 тысяч рублей у народной артистки России, актрисы петербургского Театра музыкальной комедии Веры Васильевой.

Ранее победителя «Битвы экстрасенсов» задержала полиция.