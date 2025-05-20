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В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за погодных условий

Скрябин: режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за ухудшения погоды
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Shutterstock

Режим повышенной готовности ввели в Ростове-на-Дону для экстренных служб в связи с ухудшением погодных условий, ливнями и сильным ветром. Об этом заявил мэр города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По его словам, режим был введен в связи с сильными дождями, ливнями с ветром со скоростью до 20-25 метров в секунду.

Мэр города добавил, что режим повышенной готовности вводится с 20 по 22 мая 12:00 мск включительно. Скрябин призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и быть внимательными.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за состояния посевов после весенних заморозков.

По словам Слюсаря, неблагоприятные погодные условия затронули большинство сельскохозяйственных районов региона, оказав значительное влияние на посевы.

Слюсарь также поручил региональному Минсельхозу собрать необходимые документы, чтобы определить площадь, которая пострадала от заморозков, и оценить размер нанесенного аграриям ущерба.

Ранее россиян предупредили о подорожании черешни и других ягод из-за весенних морозов.

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