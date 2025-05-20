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Таксисты во Франции продолжают протестовать

Figaro: таксисты во Франции 2-й день устраивают протестные акции на дорогах страны
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Depositphotos

Водители такси во Франции второй день продолжают затруднять движение на дорогах в ряде городов страны, протестуя против планируемых изменений в тарификации медицинских перевозок. Об этом сообщает Figaro.

В публикации отмечается, что манифестации продолжаются в нескольких французских городах.

Власти ряда департаментов страны предупредили об ожидаемых перебоях в дорожном движении. Пробки из-за акций образовались и на границе со Швейцарией, отмечает издание.

В Париже на протесты вышли около 100 таксистов, движение было перекрыто по бульвару Распай рядом с министерством транспорта.

Протесты начались из-за планов правительства Франции сократить расходы на медицинские перевозки. В рамках изменений для таксистов планируется утвердить единый тариф медперевозок по всей стране. Водители считают, что данная мера приведет к снижению тарифов.

В декабре во Франции таксисты вышли на акции протеста против понижения тарифов на медицинские перевозки.

Ранее в Ярославле пьяный пассажир избил таксиста и разгромил его машину.

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