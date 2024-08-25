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Первый на Украине румыноязычный приход УПЦ лишили храма

На Украине лишили храма первый в стране румыноязычный приход канонической УПЦ

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РИА Новости

Власти украинского города Черновцы опечатали храм первой в стране румыноязычной религиозной общины, которая принадлежала канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в Telegram-канале Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

По информации епархии, храм был опечатан руководством городского кладбища. Таким образом, румыноязычная религиозная община в честь Трех Святителей лишилась возможности проводить богослужения.

Представители Черновицко-Буковинской епархии назвали произошедшее «сознательным ограничением и ущемлением прав румыноязычного меньшинства на Украине». Они предположили, что прихожане на фоне закрытия храма подготовят обращение к президенту Румынии.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь, одобренный парламентом страны. Вступление документа в силу предполагается через 30 дней после его опубликования.

Папа Римский Франциск в ответ на запрет УПЦ выразил опасение за свободу верующих и подчеркнул, что никакая христианская церковь не может быть упразднена. Понтифик подчеркнул, что когда кто-то совершает зло против своего народа, он будет виновен в этом.

Ранее Кадыров высказался о запрете канонической УПЦ на Украине.

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