Россиянин попал в реанимацию после ужина с грибами в Петербурге

Медики НИИ имени Джанелидзе в Петербурге борются за жизнь мужчины из Архангельской области, который отравился грибами. Об этом сообщает «Фонтанка».

62-летний пациент был доставлен в Боткинскую больницу с острым отравлением. Его состояние стремительно ухудшалось, пострадавшего перевели в отделение реанимации НИИ им. Джанелидзе.

По предварительной информации, мужчина отравился грибами, съеденными на ужин. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Что за грибы ел мужчина и где он их приобрел, неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что медики Нижневартовской психоневрологической больницы спасли мужчину, который отравился мухоморами. Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он находился в состоянии психомоторного возбуждения и был опасен как для себя, так и для окружающих. Пациента поместили в отделение реанимации, промыли желудок и назначили необходимую терапию.

Ранее россиянка попала в реанимацию после того, как поела грибов на ужин.