Житель Смоленской области надругался над девочкой в лифте

В Рославле местный житель надругался над школьницей в лифте

В Смоленской области правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Его жертвой стала девочка, которая еще не достигла 14-летнего возраста (точный возраст потерпевшей не уточняется — «Газета.Ru»). Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел 18 мая в городе Рославль. Установлено, что мужчина зашел в лифт многоэтажки в 17 микрорайоне вслед за девочкой, где совершил в отношении нее «насильственные действия сексуального характера».

«В результате грамотно спланированной совместной работы сотрудников СК и полиции личность подозреваемого была установлена. Им оказался 33-летний местный житель», — уточнили в ведомстве.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что в Челябинске задержан мужчина, который приставал к девочке в лифте.