Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хирурга осудили за то, что он сфотографировал пенис пациента и отправил фото в общий чат

В Австралии оштрафовали хирурга, который сделал фото пениса пациента
close
Depositphotos

Австралийский хирург получил выговор и был оштрафован на 10 000 долларов за то, что отправил фотографии пениса пациента в общий чат. Об этом сообщает news.com.au.

В апреле 2019 года на стол к хирургу-ортопеду, работавшему в региональной больнице Квинсленда, попал пациент, у которого в руках взорвалась самодельная бомба. Мужчина впал в кому и оставался в отделении интенсивной терапии в течение недели. В какой-то момент наедине с пострадавшим остался врач, который заметил, что на пенисе у мужчины вытатуирована свастика. Он сфотографировал его гениталии и поделился снимком с другими лечащими врачами в группе в WhatsApp.

Врача осудили за непрофессиональное поведение с пациентом, который «был особенно уязвим», так как находился в бессознательном состоянии. Хирург сразу же пожалел о сделанном и получил выговор, а Медицинский совет Австралии потребовал отстранить медика от практики на шесть месяцев, так как публикация фото «не имела никакой клинической или медицинской цели». Вместо этого его оштрафовали на $10 тыс. Врач сам уволился из больницы и вернулся к частной практике лишь спустя пять лет после подачи жалобы.

Ранее хирург из Японии девять лет пытался доказать, что не облизывал груди пациентки после операции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами