Хирурга осудили за то, что он сфотографировал пенис пациента и отправил фото в общий чат

Австралийский хирург получил выговор и был оштрафован на 10 000 долларов за то, что отправил фотографии пениса пациента в общий чат. Об этом сообщает news.com.au.

В апреле 2019 года на стол к хирургу-ортопеду, работавшему в региональной больнице Квинсленда, попал пациент, у которого в руках взорвалась самодельная бомба. Мужчина впал в кому и оставался в отделении интенсивной терапии в течение недели. В какой-то момент наедине с пострадавшим остался врач, который заметил, что на пенисе у мужчины вытатуирована свастика. Он сфотографировал его гениталии и поделился снимком с другими лечащими врачами в группе в WhatsApp.

Врача осудили за непрофессиональное поведение с пациентом, который «был особенно уязвим», так как находился в бессознательном состоянии. Хирург сразу же пожалел о сделанном и получил выговор, а Медицинский совет Австралии потребовал отстранить медика от практики на шесть месяцев, так как публикация фото «не имела никакой клинической или медицинской цели». Вместо этого его оштрафовали на $10 тыс. Врач сам уволился из больницы и вернулся к частной практике лишь спустя пять лет после подачи жалобы.

Ранее хирург из Японии девять лет пытался доказать, что не облизывал груди пациентки после операции.