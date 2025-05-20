Нижегородского блогера Поднебесного освободили из СИЗО

Нижегородский блогер Алексей Поднебесный, которого обвиняли в сексуальной связи с несовершеннолетней, освобожден из СИЗО в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал «NewsNN» со ссылкой на его сторонников.

По информации источника, прямо сейчас он направляется в Нижний Новгород.

В пресс-службе судов Петербурга отметили, что суд изменил фигуранту меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий. Так, ему запрещено общаться с участниками по делу, использовать интернет, посещать массовые мероприятия и общаться со СМИ по обстоятельствам дела.

Поднебесный известен в сети благодаря скандальному блогу, в котором он обвиняет женщин, отказавшим ему в интимной связи, в «сломанной жизни». В своих роликах он призывает «дать ему секса». В сети его прозвали лидером «движения инцелов» — мужчин, неспособных найти секс-партнера.

Дело блогера проходило по статье «Половое сношение с лицом, совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» (УК РФ Статья 134). По версии следствия, в период с 2 по 4 августа 2024 года мужчина неоднократно совершил развратные действия в отношении 15-летней девушки, а также вступил с ней половую связь.

В декабре сообщалось, что дело Поднебесного передадут в суд Петербурга.

Ранее прокуратура инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна.