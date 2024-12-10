Дело лидера инцелов Поднебесного, совратившего девочку, передадут в петербургский суд

Дело блогера Алексея Поднебесного, который проходит фигурантом в деле о педофилии, вскоре передадут в суд Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры северной столицы.

Поднебесный обвиняется по статье «Половое сношение с лицом, совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».

По версии следствия, мужчина в период с 2 по 4 августа 2024 года несколько раз совершил развратные действия в отношении 15-летней девушки, а также вступил с ней половую связь.

Поднебесный известен в сети благодаря скандальным видео, в которых он обвиняет женщин в «сломанной жизни» из-за отказа в интимной связи с ним. В своих роликах он призывает «дать ему секса». В сети его прозвали лидером «движения инцелов» — мужчин, которые испытывают трудности в поиске секс-партнера. Они считают, что у них нет возлюбленной из-за неправильной формы черепа и других особенностей внешнего вида.

В октябре Поднебесному продлили арест, и 15-летняя школьница, в отношении которой он совершил преступления, пришла его поддержать. Подросток вместе с законным представителем просили избрать блогеру меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Ранее алтайского чиновника арестовали после обвинения в совращении ребенка.