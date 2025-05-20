Стало известно, кто прервал речь Бастрыкина на ПМЮФ-2025

Прервавшие главу Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина на форуме «кришнаиты-мигранты» оказались делегатами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает «Подъем».

Как рассказал один из спикеров дискуссии Кирилл Кабанов, участники заседания восприняли шум в коридоре с юмором. По его словам, шум донесся из коридора, где делегация Министерства юстиции ОАЭ демонстрировала национальные танцы. Организаторы попросили танцоров прервать выступление, чтобы продолжить его после заседания.

«Ничего страшного не произошло. Ну шутка, пошутили и дальше. Это не великий повод. Все понимают, что такое происходит. Потому что здесь уже второй день, и все демонстрируют разные страны. Это делегация Министерства юстиции Арабских Эмиратов, они продемонстрировали свои танцы. Ну нормально, почему нет. Они прервались и стали исполнять потом, когда закончилось заседание», — сказал Кабанов.

20 мая в сети распространилось видео с полей Петербургского международного юридического форума, на котором Бастрыкин шутит о мигрантах.

Во время своего доклада он услышал шум в дальнем углу, остановил выступление и спросил: «Это что, мигранты?». Гости форума начали смеяться, а Бастрыкину объяснили, что «это кришнаиты». После этого глава СК сказал: «Ну они мигранты, да? Протестная акция, Россия будет свободной!», и вскинул кулак.

Ранее глава СК предложил ввести для мигрантов обязательную регистрацию по биометрии.