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В Госдуме предположили, что кришнаиты попались Бастрыкину под горячую руку

Депутат Бичаев: кришнаиты попались Бастрыкину под горячую руку при обсуждении мигрантов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал кришнаитов мигрантами, потому что они попали ему под горячую руку. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал первый зампред комитета по развитию гражданского общества Артем Бичаев, комментируя высказывание главы СК на полях ПМЮФ-2025.

«Об истинных причинах [причисления кришнаитов к мигрантам] можно только догадываться. Думаю, что тут скорее всего правильный ответ — «так сложилось». Они попали под горячую руку в разгар очень жаркой и животрепещущей дискуссии о мигрантах и их противоправной деятельности у нас в стране. Вероятно, Александр Иванович не смог переключиться и отреагировал таким образом», — сказал Бичаев.

В сети активно расходится видео с полей Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2025), на котором глава СК РФ Александр Бастрыкин шутит о мигрантах.

Во время своего доклада он услышал шум в дальнем углу, остановил выступление и спросил: «Это что, мигранты?». Гости форума начали смеяться, а Бастрыкину объяснили, что «это кришнаиты». После этого глава СК сказал: «Ну они мигранты, да? Протестная акция, Россия будет свободной!», и вскинул кулак.

Тема, вынесенная на обсуждение ПМЮФ, была связана с ростом миграционных потоков в Россию в последние десятилетия.

Ранее глава СК предложил ввести для мигрантов обязательную регистрацию по биометрии.

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