Российский школьник снимал на камеру приставания к первокласснику и выкладывал их в сеть

В Нижегородской области 14-летний школьник снял домогательства по отношению к первокласснику на телефон, а затем выложил запись в интернет. О случившемся мать потерпевшего узнала, когда знакомые показали ей один из опубликованных роликов с приставаниями. Подробностями истории поделились журналисты телевизионной программы «Кстати...».

Инцидент произошел в Первомайском районе области. По словам собеседницы издания, ее ребенок ничего не рассказывал до тех пор, пока видео не распространилось по школьным чатам. После этого младшеклассник отказался посещать занятия и, как утверждает мать, все время плачет дома.

Мать потерпевшего рассказала, что родительница обидчика ее сына пришла к ней извиняться, но она ее не приняла.

Директор Шутиловской школы Ольга Костина в беседе с журналистами охарактеризовала предполагаемого насильника как «обычного, нормального ребенка» и посоветовала разбираться в ситуации не со школой, а его семьей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подростки домогались школьницы и пытали ее электрошокером.