Отчим заставлял падчерицу есть фекалии, чтобы сделать ее крепче

В Бразилии отчим заставлял падчерицу употреблять фекалии, его обвиняют в пытках

В Бразилии полицейские задержали жителя Рио-де-Жанейро по подозрению в пытках четырехлетней падчерицы. Перед этим ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали с перфорацией кишечника, сепсисом и переломом руки. Об этом сообщает G1.

По информации СМИ, полицейские расследуют не просто случай домашнего насилия, а систематические пытки, которым мужчина подвергал девочку. По предположению правоохранителей, насильник в течение нескольких месяцев избивал падчерицу, запирал ее в качестве наказания в ванной и заставлял есть фекалии.

В ходе расследования полицейские нашли в телефоне подозреваемого переписку с матерью ребенка. В одном из сообщений мужчина объясняет свои действия в отношении девочки тем, что «формирует ребенка через боль, поэтому она вырастет крепкой духом». Следом автор сообщения утверждает, что любовь, напротив, сделает ребенка слабой.

Мать потерпевшей отрицала, что ее партнер проявлял агрессию к дочери. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности по статье о домашнем насилии и совращении 12-летней девочки.

Ранее в США окунувшего дочь в кипяток мужчину отправили в тюрьму на 50 лет.