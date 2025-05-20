На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отчим заставлял падчерицу есть фекалии, чтобы сделать ее крепче

В Бразилии отчим заставлял падчерицу употреблять фекалии, его обвиняют в пытках
close
Civil Police

В Бразилии полицейские задержали жителя Рио-де-Жанейро по подозрению в пытках четырехлетней падчерицы. Перед этим ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали с перфорацией кишечника, сепсисом и переломом руки. Об этом сообщает G1.

По информации СМИ, полицейские расследуют не просто случай домашнего насилия, а систематические пытки, которым мужчина подвергал девочку. По предположению правоохранителей, насильник в течение нескольких месяцев избивал падчерицу, запирал ее в качестве наказания в ванной и заставлял есть фекалии.

В ходе расследования полицейские нашли в телефоне подозреваемого переписку с матерью ребенка. В одном из сообщений мужчина объясняет свои действия в отношении девочки тем, что «формирует ребенка через боль, поэтому она вырастет крепкой духом». Следом автор сообщения утверждает, что любовь, напротив, сделает ребенка слабой.

Мать потерпевшей отрицала, что ее партнер проявлял агрессию к дочери. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности по статье о домашнем насилии и совращении 12-летней девочки.

Ранее в США окунувшего дочь в кипяток мужчину отправили в тюрьму на 50 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами