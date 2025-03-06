Мужчина окунул четырехлетнюю дочь в кипяток за то, что она сходила в туалет в штаны

В США окунувшего дочь в кипяток мужчину отправили в тюрьму на 50 лет

Житель Южной Каролины (США), подвергший четырехлетнюю дочь жутким мучениям, окунув ее в кипяток, проведет в заключении десятки лет. 3 марта его приговорили к 50 годам тюрьмы. Об этом сообщает Law&Crime.

Согласно материалам дела, в феврале 2024 года 35-летнего Уилбура Филдса и его 32-летнюю жену Фифи Хилл-Филдс арестовали по подозрению в жестоком обращении с ребенком, после того как пара привезла в больницу четырехлетнюю дочь с тяжелыми травмами. Медики диагностировали девочке многочисленные ожоги первой степени, а также переломы конечностей. Врачам несколько раз приходилось «заводить» сердце маленькой пациентки, девочку подключили к аппарату жизнеобеспечения. Специалисты два дня боролись за ее жизнь, но ничего не вышло.

Следствие установило, что за сутки до больницы Филдс окунул дочь в кипяток за то, что она сходила в туалет в штаны. При этом за мучительным наказанием ребенка наблюдала ее мать, а также другие дети.

Вскоре перед судом предстанет супруга Филдса как соучастница преступления.

Ранее в Японии директор детсада налил в бутылку мальчика мочу, чтобы наказать его.