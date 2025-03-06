Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина окунул четырехлетнюю дочь в кипяток за то, что она сходила в туалет в штаны

В США окунувшего дочь в кипяток мужчину отправили в тюрьму на 50 лет
close
Shutterstock

Житель Южной Каролины (США), подвергший четырехлетнюю дочь жутким мучениям, окунув ее в кипяток, проведет в заключении десятки лет. 3 марта его приговорили к 50 годам тюрьмы. Об этом сообщает Law&Crime.

Согласно материалам дела, в феврале 2024 года 35-летнего Уилбура Филдса и его 32-летнюю жену Фифи Хилл-Филдс арестовали по подозрению в жестоком обращении с ребенком, после того как пара привезла в больницу четырехлетнюю дочь с тяжелыми травмами. Медики диагностировали девочке многочисленные ожоги первой степени, а также переломы конечностей. Врачам несколько раз приходилось «заводить» сердце маленькой пациентки, девочку подключили к аппарату жизнеобеспечения. Специалисты два дня боролись за ее жизнь, но ничего не вышло.

Следствие установило, что за сутки до больницы Филдс окунул дочь в кипяток за то, что она сходила в туалет в штаны. При этом за мучительным наказанием ребенка наблюдала ее мать, а также другие дети.

Вскоре перед судом предстанет супруга Филдса как соучастница преступления.

Ранее в Японии директор детсада налил в бутылку мальчика мочу, чтобы наказать его.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами