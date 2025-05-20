Россиян предупредили о новой уловке мошенников с использованием ИИ

Киберпреступники в ближайшее время могут начать использовать искусственный интеллект для преодоления языкового барьера, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Об этом он сообщил на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), где выступил модератором, передает РИА Новости.

«По нашим оценкам, уже к концу года телефонный мошенник изменит свою природу: благодаря ИИ будет стерта последняя граница — языковой барьер», — сказал Кузнецов.

По его словам, это придаст кибермошенничеству трансграничный характер. Эксперт также отметил, что злоумышленники начнут применять AI-ассистентов для автоматизации атак.

«Совсем скоро появится AI-помощник. Если сегодня мошенник сам дозванивается и уговаривает жертву, то в будущем он скажет программе: «Хочу украсть деньги в Санкт-Петербурге». ИИ самостоятельно найдет цели, соберет данные, обратится к людям по имени-отчеству и выведет деньги», — пояснил Кузнецов.

12 мая председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин заявил, что весной мошенники запустили более 100 фейковых сайтов и десятки закрытых Telegram-каналов, где «продаются» ответы на экзаменационные вопросы. Потенциальные жертвы — выпускники, сдающие ОГЭ и ЕГЭ.

Ранее россиянам назвали способы защиты от мошенников при планировании отпуска.