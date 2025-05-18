Президент Мексики выразила соболезнования семьям погибших в Нью-Йорке моряков

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в своем сообщении в соцсети X выразила соболезнования семьям погибших в результате инцидента с мексиканским судном, которое столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке.

Глава государства отметила, что глубоко потрясена смертью двух членов экипажа учебного корабля Escuela Cuauhtémoc. По ее словам, трагедия произошла в порту Нью-Йорка в результате несчастного случая.

Шейнбаум добавила, что в настоящий момент мексиканские военно-морские силы при содействии американских властей оказывают помощь пострадавшим.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье по московскому времени. По информации издания New York Post, речь идет о мексиканском военном паруснике, на борту которого находилось 277 человек. В результате инцидента огромные мачты рухнули на палубу. В результате происшествия травмы получили не менее 19 членов экипажа, но два человека погибли. Еще двое находятся в больнице в критическом состоянии, сообщал мэр города.

Движение транспорта по Бруклинскому мосту не нарушено. На месте продолжает дежурить корабль экстренных служб, контролирующий обстановку в акватории Ист-Ривер.

Ранее у причала в Петербурге столкнулись три судна.