Пара поссорилась с соседями из-за домашней свиньи, которая «воняет и храпит весь день»

Пара в Англии поссорилась с соседями из-за домашней свиньи, которая «воняет и храпит весь день», пишет The Sun.

Жительница Линкольншира Мишель Реппер и ее муж Келл поссорились с соседом из-за своего питомца — шестилетней свиньи по кличке Джек. Пара завела его шесть лет назад, с тех пор животное живет в саду семьи.

Недавно супруги получили официальную жалобу от одного из соседей. В ней говорилось о неприятном запахе и шуме, исходящих от участка, где живет Джек. По словам Мишель, это первый случай подобного рода за все годы содержания свиньи.

«Мы были потрясены. Все вокруг любят Джека. Соседи приносят ему остатки воскресного обеда. Люди, гуляющие с собаками, всегда интересуются им. Он очень добрый и послушный», — рассказала она.

Хозяйка настаивает, что Джек — чистое и тихое животное, которое большую часть дня проводит во сне.

«Он просто храпит. Больше он ничего не делает», — отметила Реппер.

Животное имеет лицензию на содержание и выгул, а представители местного совета уже дважды проверяли участок. По их словам, никаких нарушений найдено не было, однако владелице посоветовали принять дополнительные меры для снижения уровня шума.

«Если бы нам пришлось отдать его, это было бы всё равно, что расстаться со своей собакой. Мы будем бороться, если дело дойдет до этого», — заявила Мишель.

В свою очередь, один из соседей заявил местной газете, что присутствие свиньи делает жизнь в районе «невыносимой» и сравнил ситуацию с «трагедией».

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