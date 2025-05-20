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Активисты спасли от забоя свинью из Грузии, ставшую популярной в соцсетях

В Грузии зоозащитники выкупили с фермы свинью, чтобы спасти ее от забоя

Грузинские активисты выкупили свинью после того, как она стала популярной в соцсетях, и спасли ее от забоя. Об этом говорится на странице сообщества Veganism в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В середине апреля одна из участниц группы выложила видео со свиньей из поселка Бакуриани. Там свинка по прозвищу Груту жила в полуразрушенном здании и любила выглянуть на улицу, например, для того, чтобы посмотреть на снегопад. Этот момент попал на камеру и сделал Груту звездой соцсетей.

Зоозащитники решили помочь свинке избежать наиболее вероятной для нее судьбы. Им удалось собрать 1626 лари (более 47 тыс. рублей — прим. ред.), что позволило выкупить Груту у ее хозяев и перевезти в Тбилиси, где животное сейчас живет в доме с большим двором. Свинью приютила активистка, которая рада, что теперь та в безопасности и проживет долгую жизнь.

Ранее женщина голыми руками спасла акулу, запутавшуюся в рыболовной леске.

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