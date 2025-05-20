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«Все равно была пьяная»: мужчина изнасиловал сидевшую на лавке девушку на глазах у людей

МК: в Сосновоборске мужчина надругался над сидевшей на лавке девушкой
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Shutterstock

В Красноярском крае девушку изнасиловали около торгового центра. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на местные паблики.

Инцидент произошел в Сосновоборске. По данным местных жителей, пострадавшая сидела на лавочке около комплекса, она была в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент к ней подошел мужчина и надругался.

Это произошло на глазах у очевидцев. Один из них пытался поговорить с насильником, но тот не признавал вину, утверждая, что та «все равно была пьяная» и «она сама хотела».

На данный момент неизвестно, обратилась ли пострадавшая в полицию.

До этого в Петербурге женщина обратилась в правоохранительные органы и заявила об изнасиловании дочери. По ее словам, над 16-летней девушкой надругался 56-летний сосед, когда она оказалась с ним в подъезде дома.

Мужчину задержали. Известно, что он привлекался к ответственности.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемый в администрировании чата для педофилов.

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