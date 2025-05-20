На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подросток украл с карты матери более 600 тыс. и несколько дней развлекался с друзьями

В Пензе подросток украл более 600 тысяч с карты матери и кутил с друзьями
close
Freepik.com

В Пензе 17-летнего подростка признали виновным в совершении кражи с банковского счета матери. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда города.

Согласно материалам дела, подросток обокрал мать в августе 2024 года. Женщина отправила сына за покупками в магазин, отдав ему свою банковскую карту и телефон, как делала много раз до этого. Но домой в тот день юноша так и не вернулся. Мать пыталась дозвониться до него с телефона соседки и других знакомых, но молодой человек сбрасывал звонки. Поскольку домой подросток так и не вернулся, на следующий день женщина подала в полицию заявление о его пропаже. Также она обратилась в банк, где узнала, что с ее карты все это время происходили списания.

Через несколько дней полицейские разыскали подростка и выяснили, что все это время он развлекался с друзьями на деньги своей матери. Он покупал и прокачивал персонажей в компьютерной игре, снял посуточно квартиру, где жил с приятелями и ни в чем себе не отказывал. Чтобы впечатлить знакомую, молодой человек оформил на мать кредитку, перевел с нее деньги себе на счет и распорядился ими по своему усмотрению. За четыре дня юноша украл у матери более 600 тысяч рублей.

Несовершеннолетний подсудимый свою вину признал полностью.

«Потерпевшая Я. не желала привлекать несовершеннолетнего подсудимого К. к уголовной ответственности, просила о снисхождении к нему», — уточнили в пресс-службе.

Подростка приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

Ранее в Кургане внучка украла все сбережения 97-летней бабушки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами