Подросток украл с карты матери более 600 тыс. и несколько дней развлекался с друзьями

В Пензе подросток украл более 600 тысяч с карты матери и кутил с друзьями

В Пензе 17-летнего подростка признали виновным в совершении кражи с банковского счета матери. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда города.

Согласно материалам дела, подросток обокрал мать в августе 2024 года. Женщина отправила сына за покупками в магазин, отдав ему свою банковскую карту и телефон, как делала много раз до этого. Но домой в тот день юноша так и не вернулся. Мать пыталась дозвониться до него с телефона соседки и других знакомых, но молодой человек сбрасывал звонки. Поскольку домой подросток так и не вернулся, на следующий день женщина подала в полицию заявление о его пропаже. Также она обратилась в банк, где узнала, что с ее карты все это время происходили списания.

Через несколько дней полицейские разыскали подростка и выяснили, что все это время он развлекался с друзьями на деньги своей матери. Он покупал и прокачивал персонажей в компьютерной игре, снял посуточно квартиру, где жил с приятелями и ни в чем себе не отказывал. Чтобы впечатлить знакомую, молодой человек оформил на мать кредитку, перевел с нее деньги себе на счет и распорядился ими по своему усмотрению. За четыре дня юноша украл у матери более 600 тысяч рублей.

Несовершеннолетний подсудимый свою вину признал полностью.

«Потерпевшая Я. не желала привлекать несовершеннолетнего подсудимого К. к уголовной ответственности, просила о снисхождении к нему», — уточнили в пресс-службе.

Подростка приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

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