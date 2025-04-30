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В Кургане пьяная внучка ограбила 97-летнюю бабушку

В Кургане внучка украла все сбережения 97-летней бабушки
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Полицейскими Кургана задержаны подозреваемые в ограблении пожилой женщины, в совершении преступления подозревают внучку пенсионерки и ее подругу. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным следствия, внучка пенсионерки знала, что бабушка хранит дома значительную сумму наличных. В один из дней нетрезвая девушка вместе с подругой пришла к 97-летней женщине в гости.

Злоумышленницы пытались выяснить, где женщина хранит накопления, и поняли, что деньги она спрятала в кармане халата. Заподозрив недобрые намерения гостей, потерпевшая попыталась выпроводить девушек из квартиры. Направляясь к выходу, подруги толкнули женщину в кладовку и вытащили из кармана деньги.

Пенсионерка рассказала о произошедшем соседке, которая обратилась в правоохранительные органы. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей. Подозреваемых в ограблении задержали, фигуранткам может грозить до восьми лет лишения свободы.

До сообщалось, что в Смоленске подросток украл миллион у собственной бабушки. Юноша воспользовался доверием родственницы и перевел на свой банковский счет все ее накопления в сумме 1,1 млн рублей. Деньги он потратил на личные нужды.

Ранее в Ленобласти пенсионерка ограбила пожилую подругу.

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