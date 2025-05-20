Бастрыкин пошутил на тему миграции на ПМЮФ-2025

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин пошутил на тему миграции во время дискуссионной сессии под названием «Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования» на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2025). Об этом пишет Telegram-канал «Кровавая барыня».

На опубликованной в сети видеозаписи с форума видно, что Бастрыкин сначала указал на кого-то в зале и спросил у других участников сессии «Это мигранты, да?». Затем он пошутил.

«Протестная акция! Россия будет свободной!» — неожиданно сказал Бастрыкин, подняв в воздух кулак левой руки.

После этих слов сам глава СК РФ и присутствующие в зале засмеялись.

Тема, вынесенная на обсуждение ПМЮФ-2025, была связана с ростом миграционных потоков в РФ в последние десятилетия. В связи с чем в стране возникли новые вызовы для правовых систем, экономики и безопасности. Органы власти разрабатывают меры, направленные на изменение негативной ситуации.

До этого глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести в России рейтинг мигрантов по аналогии с социальным рейтингом Китая. По его словам, каждого мигранта необходимо оценивать.

Он добавил, что при низком рейтинге не только самого гражданина иностранного государства, но и всю его семью можно будет депортировать.

Ранее Медведев призвал лишать гражданства, если оно получено с нарушением закона.