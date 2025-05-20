На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бастрыкин пошутил на тему миграции на ПМЮФ-2025

Бастрыкин пошутил на тему миграции, выкрикнув лозунг «Россия будет свободной!»

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин пошутил на тему миграции во время дискуссионной сессии под названием «Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования» на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2025). Об этом пишет Telegram-канал «Кровавая барыня».

На опубликованной в сети видеозаписи с форума видно, что Бастрыкин сначала указал на кого-то в зале и спросил у других участников сессии «Это мигранты, да?». Затем он пошутил.

«Протестная акция! Россия будет свободной!» — неожиданно сказал Бастрыкин, подняв в воздух кулак левой руки.

После этих слов сам глава СК РФ и присутствующие в зале засмеялись.

Тема, вынесенная на обсуждение ПМЮФ-2025, была связана с ростом миграционных потоков в РФ в последние десятилетия. В связи с чем в стране возникли новые вызовы для правовых систем, экономики и безопасности. Органы власти разрабатывают меры, направленные на изменение негативной ситуации.

До этого глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести в России рейтинг мигрантов по аналогии с социальным рейтингом Китая. По его словам, каждого мигранта необходимо оценивать.

Он добавил, что при низком рейтинге не только самого гражданина иностранного государства, но и всю его семью можно будет депортировать.

Ранее Медведев призвал лишать гражданства, если оно получено с нарушением закона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами