Троих человек до сих пор не нашли после теракта в «Крокусе»

СК: три человека числятся пропавшими без вести после теракта в «Крокусе»

Три человека все еще считаются пропавшими без вести после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Информация об этом появилась в презентации СК РФ, показанной во время выступления председателя ведомства Александра Бастрыкина.

На слайде также была информация, что 147 человек спасти во время и после нападения не удалось.

До этого Бастрыкин заявил, что по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» потерпевшими признаны более 2,3 тысячи человек. По словам главы СК, уголовное дело о теракте скоро будет передано в суд. Бастрыкин уточнил, что оно насчитывает 500 томов.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

В результате атаки не выжили 145 человек (из них шестеро детей) и 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено.

Ранее суд продлил арест фигурантам по делу о теракте в «Крокусе».