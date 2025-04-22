Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина рассказала, что ChatGPT смог поставить ей правильный диагноз, а врачи нет

Американка поставила себе правильный диагноз с помощью ChatGPT после ошибки врачей
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница США рассказала, что чат-бот ChatGPT смог поставить ей правильный диагноз в отличие от врачей, к которым она неоднократно ходила на прием, пишет The Sun.

Лорен Бэннон рассказала, что обратилась за медицинской помощью, когда с трудом начала сгибать пальцы на руках. Врачи, после долгого наблюдения, сообщили пациентке, что у нее артрит, несмотря на то, что тест на это заболевание оказался отрицательным. Кроме того, вскоре у женщины начались сильные боли в желудке, но врачи списали это на кислотный рефлюкс.

Отчаявшись понять, что не так со своим здоровьем, Лорен подробно описала свои симптомы в беседе с ChatGPT. Искусственный интеллект проанализировал эту информацию и пришел к выводу, что у женщины может быть болезнь Хашимото — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма атакует щитовидную железу.

«Я пошла к врачу, и она сказала мне: «У вас не может этого быть, так как в семье нет подобных случаев», но я ответила: «Просто проверьте меня», — вспоминает женщина.

Тест подтвердил версию ИИ. Лорен прошла ультразвуковое исследование щитовидной железы, где врачи обнаружили у нее на шее две раковые опухоли. В начале 2025 года Бэннон перенесла операцию по удалению щитовидной железы и двух лимфатических узлов на шее, но останется под пожизненным наблюдением, чтобы убедиться, что болезнь не вернется.

«Врач сказал, что мне очень повезло, что болезнь обнаружили так рано. Я точно знаю, что она распространилась бы, если бы я не использовала ChatGPT», — добавила женщина.

Ранее ChatGPT посоветовал британке срочно идти в больницу, сделав анализ ее руки по фото.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами