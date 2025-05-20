Москвичи смогут больше времени проводить с питомцами благодаря городским сервисам

Городские проекты и онлайн-инструменты помогают москвичам сближаться с их домашними животными, цитирует агентство городских новостей «Москва» пресс-службу фестиваля «Лапки».

По данным опроса, проведенного фестивалем совместно с «ВФокусе Mail», 85% россиян владеют домашними животными, 24% из них регулярно делают фото и видео питомцев без повода, а 11% хотели бы вести блог или сообщество о своем питомце.

Две трети респондентов считают, что проводят с питомцами недостаточно времени. Половина из них хотела бы уделять животным больше внимания, 25% обеспечивают питомцам необходимый уход, а 8% посвящают им почти все свободное время.

В качестве досуга владельцы выбирают отдых дома (35%), игры (24%), прогулки (17%), реже — просмотр фильмов (6%), дрессировку или путешествия (по 4%).

Как отмечает пресс-служба фестиваля, в Москве создана экосистема поддержки владельцев животных. Суперсервис «Мой питомец» позволяет записаться к ветеринару онлайн.

Спецпроекты mos.ru «В парк — с собакой» и «Как стать суперхозяином» предоставляют информацию о содержании животных. Сервис blago.mos.ru дает возможность поддержать животных финансово, а онлайн-трансляции Московского зоопарка позволяют наблюдать за дикой природой.

Узнать больше о проектах можно на фестивале «Лапки», который пройдет 24 и 25 мая в рамках проекта «Лето в Москве». Участие бесплатное, требуется регистрация на сайте.

Опрос проводился в апреле 2025 года среди 3600 пользователей «ВФокусе Mail».