Врач предупредил об опасности узких джинсов для здоровья

Ношение узких и некомфортных джинсов может привести к проблемам со здоровьем. Об этом Life в День рождения джинсов рассказал уролог-андролог Андрей Смерницкий.

По его словам, такая одежда может сдавливать бедренные сосуды и нарушать кровоснабжение. Из-за синдрома сдавления бедренного нерва могут возникнуть онемение и жжение в наружной стороне бедра. Кроме того, узкие джинсы могут вызвать проблемы с суставами и мышцами, потому что они влияют на осанку и способствуют развитию боли в крестце и в пояснице. Еще одна угроза — появление проблем в мочеполовой системе, добавил эксперт.

«У женщин, в связи с тем, что есть физиологические выделения из половых путей, плохая вентиляция малого таза способствует размножению бактерий, грозит циститом, вагинитом, инфекцией мочеполовой системы. У мужчин температура яичек ниже на один градус, чем во всем теле, а при ношении узкой одежды она может повышаться, что способствует нарушению фертильности в перспективе», — сказал Смерницкий.

Эксперт добавил, что ношение узкой одежды может грозить также нарушениями пищеварения.

Профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета, врач-уролог Леонид Спивак до этого рассказал «Газете.Ru», что три группы лекарств могут оказывать негативное влияние на мужскую репродуктивную систему. В их числе противораковые препараты, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, антибиотики и анаболические стероиды.

Ранее были названы джинсы, которые должны быть в гардеробе каждой женщины.