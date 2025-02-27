Названы лекарства, которые могут приводить к проблемам с зачатием у мужчин

Три группы лекарств могут оказывать негативное влияние на мужскую репродуктивную систему. В их числе противораковые препараты, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, антибиотики и анаболические стероиды, рассказал «Газете.Ru» профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета, врач-уролог Леонид Спивак.

«Однако в некоторых случаях отказаться от приема лекарств невозможно. Например, при онкологических заболеваниях применяются химиотерапевтические средства, которые влияют на репродуктивную функцию. Именно поэтому перед курсом химиотерапии пациентам часто рекомендуют сдать сперму на криоконсервацию, при которой сперматозоиды замораживаются и хранятся в условиях низкой температуры. Это позволяет сохранить их жизнеспособность на будущее, если пациент решит реализовать свою репродуктивную функцию», – объяснил врач.

Также, по его словам, некоторые лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и высокого артериального давления, а также антибиотики могут вызывать бесплодие у мужчин.

«Анаболические стероиды, которые могут подавлять выработку собственного тестостерона, тоже могут вызвать проблемы. Тестостерон — это гормон, стимулирующий синтез сперматозоидов в яичках. Если мужчина получает заместительную гормональную терапию тестостероном, это может повлиять на выработку тестостерона и привести к угнетению сперматогенеза. При длительном приеме этих препаратов процесс может остановиться навсегда, а при относительно краткосрочном — восстановиться, но это займет время», – заключил врач.

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