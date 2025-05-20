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Французская разведка сообщила об обширной сети «‎Братьев-мусульман» в Европе

Figaro: исламские организации создали обширную сеть в Европе
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Depositphotos

Исламистские организации, связанные с «‎Братьями-мусульманами», создали обширную сеть во Франции и других государствах Евросоюза (ЕС), с помощью которой пытаются влиять на политику стран. Об этом пишет газета Figaro, ссылаясь на данные спецслужб Франции.

«‎Теряя влияние в арабо-мусульманском мире, «‎Братья-мусульмане» (организация запрещена в России) концентрируют свои действия в Европе через структурированную сеть организаций, в частности, для лоббирования в общественных институтах», — сказано в материале.

По данным издания, на территории Франции 139 мест мусульманского религиозного культа — ответвления организации.

Еще 68 учреждений в 55 департаментах страны являются «близкими» к ней. Так, организация «Мусульмане Франции», аффилированная с «Братьями-мусульманами», контролирует, по собственному признанию, 53 религиозных учреждения во Франции. Однако, согласно разведке, на самом деле их около 280 — это 10% от всех мусульманских учреждений в стране.

Как пишет Figaro, французское министерство высшего образования за последние два года зафиксировало рост числа оповещений, связанных с финансированием проектов, «‎противоречащих республиканским ценностям и относящихся к радикальному исламизму».

Ранее в Московской области родители пожаловались на листовки об исламе, которые раздают детям.

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