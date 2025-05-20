Россиянин совершил магазинную кражу и оставил паспорт на месте преступления

В Бийске мужчина украл вещи из магазина, но забыл на месте преступления паспорт

Рецидивиста, совершившего очередную кражу, поймали из-за оставленного на месте преступления паспорта. Об этом сообщает управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Мужчина зашел в одним из торговых центров Бийска и обратил внимание на кофту и куртку. Он померил понравившиеся вещи, после чего снял ценники и антикражные магниты, беспрепятственно покинув магазин.

Свои старые предметы гардероба вор оставил на вешалках и повесил вместо похищенного товара в торговом зале. Лишь приехав домой, мужчина обнаружил, что забыл собственный паспорт в свой куртке, которую оставил на месте преступления.

На следующий день горожанин надел обновки и вернулся в магазин за паспортом, где был задержан сотрудниками торгового центра. В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

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