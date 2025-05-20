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Роспотребнадзор проводит расследование после массового отравления шаурмой в Подмосковье

Роспотребнадзор: ведется расследование после отравления 17 человек в Подмосковье
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Роспотребнадзор Московской области проводит эпидемиологическое расследование после отравления 17 человек в заведении с шаурмой в Егорьевске. Об этом сообщается на сайте регионального Управления.

Уточняется, что деятельность точки приостановлена.

«В ходе эпидемиологического расследования в указанном предприятии общественного питания торговой палатке «Вкус Востока» отобраны пробы пищевой продукции для проведения лабораторных исследований», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, специалисты готовят материалы для передачи в суд.

До этого сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил при производстве или продаже продукции (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Среди отравившихся — семеро несовершеннолетних. Всем обратившимся своевременно оказали медицинскую помощь, их состояние врачи оценили как стабильное, угрозы для жизни нет. Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента и причины массового отравления. Также ведомство контролирует расследование уголовного дела.

Ранее в Приморье возбудили уголовное дело после массового отравления водой.

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