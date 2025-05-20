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Россиянин умер после несчастного случая в Турции

SHOT: умер россиянин, впавший в кому после прыжка с пирса в Турции
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Telegram-канал «SHOT»

В Москве умер гражданин России Никита Чистокистов, который впал в кому после прыжка с пирса пятизвездочного отеля «Адам и Ева» в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчина не выдержал перелета в Москву. 29-летнего россиянина пытались доставить в Боткинскую больницу Москвы вечером 19 мая. Его состояние оценивалось как критическое. Чистокистов скончался по дороге в медучреждение.

12 мая SHOT писал, что Чистокистов прыгнул с пирса в воду, но глубина оказалась маленькой, и при ударе он получил тяжелые травмы. Турецкие медики сделали россиянину одну операцию, планировалась еще одна.

По данным канала, турфирма и отель «Адам и Ева» отказались помогать семье россиянина с оплатой его операции и перевозки на родину. Также страховая компания не выплатила компенсацию.

В конце апреля сообщалось, что тайские врачи отказались оперировать попавшую в ДТП гражданку РФ, пока она не заплатит $10 тыс. По данным SHOT, из-за отсутствия у россиянки медицинской страховки врачи не делали операцию и не давали ей разрешения на вылет в Россию.

Ранее россиянин впал в кому после инфаркта в аэропорту Таиланда.

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