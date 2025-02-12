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Россиянин впал в кому после инфаркта в аэропорту Таиланда

SHOT: в аэропорту Пхукета у туриста из РФ случился инфаркт
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Shutterstock

Туриста из России госпитализировали в Таиланде перед вылетом домой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в аэропорту Пхукета. По данным Telegram-канала, 52-летний путешественник потерял сознание в одном из залов воздушной гавани.

«Прибывшие врачи диагностировали у россиянина острый инфаркт и остановку сердца, но смогли восстановить его биение», – сообщается в публикации.

Медики оказали всю необходимую помощь пациенту, в том числе и прооперировали. На данный момент он находится в коме.

Сейчас россиянин под наблюдением специалистов. Известно, что у него не было страховки. За медицинские манипуляции в Таиланде мать пациента заплатила около миллиона рублей.

До этого в Ленобласти школьница впала в кому после того, как выпила алкоголь. Девушку нашли на тротуаре в Низино и направили в реанимацию, где медики оказали ей помощь.

Ранее врач рассказал, что может вывести человека из комы.

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