В Хабаровском крае ребенок случайно открыл дверь машины и вывалился на дорогу

В Хабаровском крае мальчик выпал из машины во время движения

В Хабаровском крае двухлетний ребенок оказался на проезжей части во время поездки с матерью. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел в селе Иннокентьевка Николаевского района. По данным правоохранителей, мальчик ехал на заднем сидении машины, но в какой-то момент самостоятельно открыл дверь и выпал на проезжую часть.

«В результате ДТП ребенок госпитализирован с травмами», – сообщается в публикации, состояние пострадавшего не уточняется.

Выяснилось, что мать мальчика не имела права управлять машиной. Помимо этого, у нее в машине не было детского кресла.

Девушку привлекли к ответственности. Так как она не исполняла родительские обязанности должным образом, в ее отношении составили административный протокол.

До этого в Волгограде подросток выпал из багажника автомобиля. В салоне находилось несколько подростков, но как минимум одному не хватило места, поэтому его поместили в багажник. После падения пострадавший получил черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг.

Ранее ребенок выпал из движущейся машины, попал под колеса двух автомобилей и выжил.