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Школьник выпал из багажника «Жигулей» и попал на видео

В Волгограде на видео попало, как школьник выпал из багажника «Жигулей»
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Telegram-канал «Baza»

В Волгограде 16-летний школьник выпал из багажника «Жигулей» во время движения автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В ночь на 17 февраля несколько подростков решили погонять по Волгограду на снятой с регистрации «семерке». Всем детям места в машине не хватило, поэтому как минимум один из них, 16-летний Ваня (имя изменено), занял VIP-место в багажнике машины. За рулем «Жигулей» был его товарищ, 13-летний Олег», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль едет по дороге, и из него выпадает человек. К пострадавшему подбегают люди.

По информации источника, машина ехала на высокой скорости по Республиканской улице, автомобиль «налетел» на лежачего полицейского, после чего транспорт подбросило, а школьник выпал из багажника на дорогу. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг.

Сотрудники полиции забрали автомобиль на штрафстоянку. При этом водителю не будет уголовного наказания, поскольку ему нет 14 лет.

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