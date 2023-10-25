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Ребенок выпал из движущейся машины, попал под колеса двух автомобилей и выжил

Malay Mail: ребенок из Малайзии попал под колеса двух автомобилей и остался жив

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paultan/X

В Малайзии ребенок выпал из движущейся машины и попал под колеса двух автомобилей, пишет Malay Mail. В результате инцидента мальчик получил легкие травмы.

Как пишут СМИ, мальчик во время движения открыл заднюю дверь машины и упал на асфальт. Пока он лежал на земле, его сбил другой автомобиль, а потом ребенок оказался под колесами еще одного транспортного средства, водитель которого не успел среагировать.

Несмотря на полученные травмы, ребенок самостоятельно поднялся на ноги. Сейчас полиция расследует инцидент и пытается найти владельцев автомобиля, в котором перевозили дошкольника.

«Мы пытаемся идентифицировать автомобиль, а также установить личность ребенка. Водитель автомобиля не проследил за тем, чтобы ребенок был пристегнут ремнем безопасности», — говорится в заявлении полиции.

Ранее 11-летняя школьница и ее младший брат угнали машину матери и уехали за 300 км от дома.

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