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Основателя «Диссернета» Андрея Ростовцева уволили из института РАН

RTVI: основателя «Диссернета» Ростовцева уволили из института РАН за прогул
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Кадр из видео/TV2media/YouTube

Физик и один из основателей сетевого сообщества «Диссернет» Андрей Ростовцев потерял работу в Институте проблем передачи информации (ИППИ) РАН. Об этом сообщает RTVI.

По данным источников издания, основанием для увольнения стало отсутствие на рабочем месте. При этом, согласно приказу, подписанному 15 мая, датой увольнения значится 18 февраля.

Ростовцев — специалист в области физики элементарных частиц, а также известен как инициатор проекта «Диссернет», который с 2013 года занимается выявлением заимствований в научных диссертациях. По итогам проверок этого сообщества не раз принимались решения о лишении ученых степеней. В ИППИ РАН он работал с 2014 года.

По словам самого Ростовцева, изначально его работа не предполагала регулярного присутствия в институте. Он отметил, что продолжал публиковать научные статьи с указанием аффиляции к ИППИ, однако в какой-то момент от него потребовали объяснительную по поводу отсутствия, которую он, по собственному признанию, не стал писать. После этого последовало увольнение.

Согласно базе Elibrary.ru, Ростовцев остается самым цитируемым научным сотрудником института. Второе место занимает биоинформатик Михаил Гельфанд, который также был уволен, но позднее, в ноябре 2024 года, суд признал это решение неправомерным.

Ранее Таганский районный суд Москвы признал историка Андрея Зубова (признан в РФ иностранным агентом) виновным по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

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