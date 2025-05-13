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Историк Зубов оштрафован в Москве

Историка Зубова оштрафовали на 45 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Таганский районный суд Москвы признал историка Андрея Зубова (признан в РФ иностранным агентом) виновным по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города.

Суд признал ученого виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 статьи 19.34 КоАП РФ, и назначил ему штраф в размере 45 тысяч рублей.

В марте 2014 года Андрей Зубов был уволен руководством МГИМО с формулировкой «за нарушение устава», но вскоре его восстановили в связи с обнаруженными нарушениями при увольнении. Тем не менее, летом того года контракт учреждения с преподавателем истек, и продлевать его не стали.

​​Министерство юстиции России включило историка и политолога Андрея Зубова в реестр иностранных агентов в 2023 году. Отмечалось, что на момент внесения его в список, он уже проживал за пределами РФ и преподавал в иностранном вузе.

Ранее журналиста Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) оштрафовали на 45 тысяч рублей за неуказание маркировки иноагента.

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