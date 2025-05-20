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Пассажир автобуса вылил суперклей на голову спящего соседа и поплатился

В Сингапуре пассажир автобуса вылил суперклей на голову соседа и получил срок
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Dr David Sing/Shutterstock/FOTODOM

В Сингапуре 53-летний мужчина отправился в тюрьму за хулиганство в автобусе и кражу кошелька у студентки. Об этом сообщает Channelnewsasia.

Согласно материалам дела, первый инцидент произошел в автобусе маршрута №33 19 сентября 2024 года. Подсудимый, господин Вонг, зашел в автобус и занял одно из свободных кресел. Через некоторое время он вылил на голову впереди сидящего мужчины, который спал, суперклей. Сосед мгновенно проснулся и начал ощупывать себя, испытывая необычные ощущения. Он повернулся к Вонгу, чтобы выяснить, что случилось, но тот ушел от ответа, сделав вид, что ищет на полу какую-то вещь. На первой ближайшей остановке он покинул автобус.

За полгода до этого, как выразился судья, «странного, не поддающегося объяснению» случая этот же гражданин обворовал в автобусе студентку. Девушка спала, повесив сумку на ручку сидения. Господин Вонг аккуратно забрался в нее и вытащил бумажник. Тогда вора удалось вычислить, и он вернул украденное.

Судья, рассмотрев дела, отправил нарушителя в тюрьму на 31 день. Он предупредил, что при рецидиве наказание будет более суровым.

Ранее в Сингапуре женщина подала в суд на 91-летнюю мать, которая выгнала ее из дома.

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