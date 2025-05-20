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«Грозит уголовка»: стоматологов напугал тренд на наращивание зубов гель-лаком

Стоматолог Ахмурзаев: за наращивание зубов гель-лаком мастерам грозит уголовка
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Depositphotos

В соцсетях начал вируситься новый тренд — мастера маникюра стали наращивать россиянам зубы с помощью гель-лака. Это обходится клиентам в 200-300 рублей, однако грозит страшными последствиями, удалением зуба и длительным лечением, предупредил стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев. Наказание грозит и проводившим процедуру мастерам, подчеркнул он в беседе с 360.ru.

«Насколько люди извращенцы… Самое первое: это делает не врач, что, как минимум, уже должно настораживать. Это то же самое, если стоматолог будет делать маникюр пломбой для зубов», — прокомментировал ситуацию врач.

Он подчеркнул, что за подобные процедуры следует наказывать, так как, по сути, речь идет о вмешательстве в медицину неквалифицированного человека — за это его можно привлечь к уголовной ответственности. Нельзя оказывать медицинские услуги тем, кто не имеет на это права и соответствующего образования, подчеркнул Ахмурзаев.

Стоматологи при проведении процедур используют в полости рта только строго нетоксичные материалы, которые не выделяют парабенов, пластика, смолы, чего не скажешь о материалах, используемых для ногтей, добавил врач. Токсины из таких веществ будут выделяться в слюну, попадать в организм, постепенно его отравляя.

«Это то же самое, что грызть сделанные ногти и глотать это все потом, либо просто глотать пыль, которая появляется после того, как обточили ногти», — пояснил стоматолог, добавив, что любые манипуляции с зубами в больнице проводятся строго по протоколу установки пломбы.

Что касается моды на наращивание «вампирских» клыков, то они нарушают артикуляцию нижней челюсти, предупредил Ахмурзаев. Это мешает нормальному жеванию и в будущем навредит смыканию и остальным зубам.

После процедуры убрать гель-лак врачу будет несложно, но если его нанесли близко к зубному нерву, то без последствий не обойдется – в этом случае нерв придется удалять, а каналы зуба лечить — это долгая и серьезная работа, заключил врач.

Напомним, также стоматологи предупреждают, что такое наращивание зубов может привести к тому, что скол уйдет глубже в ткань под десну, поэтому зуб придется удалить. Кроме того, это может стать причиной сильной аллергической реакции, а если гель-лак попадет в организм вместе со слюной, последствиями могут быть сильная интоксикация и анафилактический шок.

Ранее российский стоматолог рассказал, как в будущем будут выращивать зубы.

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