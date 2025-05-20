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В Финляндии в результате акта насилия в школе пострадали несколько человек

Yle: три человека пострадали в результате акта насилия в финской школе
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Michael Nitzschke/Global Look Press

Как минимум три человека пострадали в результате акта насилия в школе в финской общине Пирккала. Об этом пишет Yle.

Из материала следует, что сообщение о насилии в образовательном учреждении поступило в экстренные службы в 10:42 (совпадает с мск). На этом фоне на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

«По состоянию на 11:05 утра в результате насилия пострадали по меньшей мере три человека. <...> Непосредственная угроза для их жизней отсутствует», — говорится в публикации.

Журналисты подчеркнули, что стражам порядка удалось задержать одного подозреваемого в применении насилия в школе. В настоящее время полицейские продолжают осматривать территорию образовательного учреждения и выясняют обстоятельства произошедшего.

Всего в школе, где произошел акт насилия, учатся порядка 1250 детей. Также здесь работают около 150 преподавателей и инструкторов, отмечается в статье.

19 мая Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» сообщил, что в школе №16 в городе Еманжелинске в Челябинской области семиклассник распылил перцовый баллончик в направлении учителя и сверстников. Предварительно, мальчик решился на такой шаг из-за конфликта с одноклассниками. На место происшествия выезжали сотрудники полиции.

Ранее в Южной Корее при нападении вооруженного ученика на школу пострадали шесть человек.

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